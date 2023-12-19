Galatasaray derbisi öncesi büyük talihsizlik: Fenerbahçe'de Dzeko sakatlandı

Fenerbahçe'den Edin Dzeko için sakatlık açıklaması geldi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruda, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Dzeko Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.