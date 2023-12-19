  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray derbisi öncesi büyük talihsizlik: Fenerbahçe'de Dzeko sakatlandı
Takip Et

Galatasaray derbisi öncesi büyük talihsizlik: Fenerbahçe'de Dzeko sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Duyuruda Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini paylaşıldı. Bu gelişme Bosna-Hersekli oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki Dzeko derbide forma giyebilecek mi?

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray derbisi öncesi büyük talihsizlik: Fenerbahçe'de Dzeko sakatlandı
Takip Et

Fenerbahçe'den Edin Dzeko için sakatlık açıklaması geldi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruda, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Dzeko Galatasaray derbisinde forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.