Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan yok

Kıyasıya mücadele sergilenen derbide Galatasaray evinde beraberlikle yetindi.

Konuk takım Beşiktaş 12. dakikada Tammy Abraham ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Davinson Sanchez kırmızı kart gördü ve Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. 55. dakikada Galatasaray İlkay Gündoğan’ın attığı golle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Bu skorun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, 22 puanla liderliğini sürdürdü. İki maç aradan sonra puan kaybeden Beşiktaş 13 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

İlk yarıdan notlar

55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi’den topu kapan Lucas Torreira’nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder’in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva’nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder’in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.



43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.