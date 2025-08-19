  1. Ekonomim
  Galatasaray, Derrick Köhn'ün ayrılığını duyurdu: İşte yeni adresi...
Galatasaray, Derrick Köhn'ün ayrılığını duyurdu: İşte yeni adresi...

Galatasaray, Derrick Köhn’ün transferi için Union Berlin ile 4 milyon Euro ve bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ün ayrılığını duyurdu: İşte yeni adresi...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

