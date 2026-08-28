Galatasaray dünya yıldızını getiriyor! İşte Rafael Leao için ödenecek miktar

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Galatasaray yönetiminin hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek amacıyla yürüttüğü transfer operasyonunda sona yaklaşıldığı belirtiliyor.

Bonservis için 45 milyon euro

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için İtalyan kulübüne bonuslarla birlikte yaklaşık 45 milyon euro seviyesinde bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planladığı ve Leao'yu kadroya dahil ederek hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Leao ile 4 yıllık anlaşma

Galatasaray'ın Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten yıllık net 12 milyon euro maaş alacağı, bu rakama performans ve başarı bonuslarının da ekleneceği ifade ediliyor.

Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna önemli bir yıldız daha katması bekleniyor.

İstanbul için geri sayım başladı

Transfer görüşmelerinde son aşamaya gelen Galatasaray'ın hedefi, süreci hızlandırarak Rafael Leao'yu 24 saat içerisinde İstanbul'a getirmek.

Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın İstanbul'a gelmesinin ardından transfer sürecini tamamlayarak anlaşmayı resmiyete kavuşturmayı planladığı öğrenildi.