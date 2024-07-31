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Galatasaray duyurdu: Emin Bayram, Belçika'ya transfer oldu

Galatasaray genç stoper Emin Bayram'ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Galatasaray duyurdu: Emin Bayram, Belçika'ya transfer oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği de devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

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