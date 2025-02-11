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Galatasaray, Eren Elmalı transferini açıkladı! Maliyeti belli oldu

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Eren Elmalı transferini açıkladı! Maliyeti belli oldu
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği, 18 milyon 531 bin 100 lira da şarta bağlı ödemenin bulunduğu belirtildi.

Oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 25 oranında eski kulübüne ödeme yapılacağı ve Eren'in sezonun kalan bölümü için 14 milyon lira ücret alacağı ifade edildi.

Sol bek oyuncusunun, gelecek yıl 45, 2026-2027 sezonunda 55 ve 2027-2028 sezonunda 65 milyon lira maaş alacağı aktarıldı.

Bir yıl da opsiyon konulan anlaşmada, 2028-2029 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün opsiyonu kullanması durumunda oyuncuya 75 milyon liralık ödeme yapılacağı kaydedildi.

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