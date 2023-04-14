Galatasaray evinde farklı kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.

Bu sezon sahasındaki en farklı galibiyetini elde eden lider Galatasaray, puanını 66'ya çıkartarak, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.

Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren Yukatel Kayserispor ise 44 puanda aldı.

Müsabakanın ardından tribünlere giden sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Torreira çektirdi.

Sahasındaki galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

Mauro Icardi "hat-trick" yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Yukatel Kayserispor maçında "hat-trick" yaptı.

Müsabakada biri penaltıdan olmak üzere 3 kez meşin yuvarlağı filelere yollayan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

Mauro Icardi, 2019-2020 sezonunda 10 gol atan Radamel Falcao'dan sonra sarı-kırmızılı takımda ligde çift hanelere ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 8'e çıkardı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Yukatel Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Zaniolo, Nef Stadı'ndaki üçüncü maçında da gol attı

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Nef Stadı'nda peş peşe çıktığı üçüncü lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında birer kez topu filelere yolladı.

Maçta Galatasaray'ın diğer golünü atan Milot Rashica ise ligde 3. kez topu ağlara gönderdi.

Majid Hosseini kırmızı kart gördü

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Majid Hosseini, ilk yarının uzatma bölümünde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk takımın ceza sahasında oluşan karambolde Hosseini'nin ayağı Lucas Torreira'nın yüzüne geldi. Önce devam kararı veren hakem Mustafa Kürşad Filiz, ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izledi. Filiz, pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı kararı vererek, Hosseini'yi de kırmızı kartla oyundan attı.

Kayserispor karşısında en farklı galibiyetini tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig'de Yukatel Kayserispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2015-2016 sezonunda yine İstanbul'da oynanan maçta renktaşını 6-0 mağlup etmişti.

Bu arada karşılaşmayı 42 bin 379 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.