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Galatasaray - Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 14. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Haber Merkezi
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Galatasaray - Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 19.00’da Galatasaray, Eyüpspor’u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

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