Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi
Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı.
Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.
Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı.