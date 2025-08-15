  1. Ekonomim
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında saat 21.30'da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ali Yılmaz olacak.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

