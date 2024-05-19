Aslan derbide yıkıldı: 1-0

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK YARI

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.



20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski’nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.



21. dakikada Galatasaray’da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



35. dakikada sol kanattan Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper’in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.



41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred’in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Toreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King, Serdar Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi (Fenerbahçe)



MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bir önceki maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

RAMS Park'taki şampiyonluk maçında Galatasaray, Ligde 37. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde girdi.

Galatasaray, derbide Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.

Okan Buruk, ligin 36. haftasında deplasmanda son dakika golüyle 3-2 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına çıkardığı ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Buruk, stoper tandemindeki Abdülkerim'i yedeğe çekerken yerine Sanchez'i görevlendirdi.

Sanchez, 8 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 8 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başından İngiltere'nin Tottenham takımından kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nelsson'a kaptırdı.

Sonrasındaki 3 lig maçında süre alamayan 27 yaşındaki stoper, son 5 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Galatasaraylı futbolcular 19 Mayıs'ı kutladı

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Futbolcular, ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki siluetinin olduğu, "19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Ayrıca taraftarlar da, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlar açtı.

Derbi kapalı gişe

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan derbinin biletleri tamamen tükendi. Ev sahibi takım taraftarlarının tamamen doldurduğu tribünlerde, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da maçı izledi.