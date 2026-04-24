  Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç: Sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler 2 kez kazandı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç: Sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler 2 kez kazandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç: Sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler 2 kez kazandı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren derbide öncesinde iki takım arasındaki son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si Turkcell Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

İki takım arasında son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan Süper Kupa finalini sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbi şöyle:

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

10.01.2026
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)