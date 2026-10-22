Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak.

Derbi için tarih değişikliği masaya yatırıldı

Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelmiş, önceki günlerde yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihinin değişmediği açıklanmıştı.

Derbi maçının 25 Ekim Pazar gününe alınma ihtimali bulunuyordu.