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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haber Merkezi
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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler

Yarın:

•16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

•19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

•19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

•19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

•19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük

•19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

•19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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