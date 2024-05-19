Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri kim? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray Rams Park’ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Dev maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Direnç Tonusluoğlu ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

Şampiyonluk düğümü çözülebilir

Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenmesi veya sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı mağlup etmesi halinde iki takım arasındaki puan farkı 3’e inecek ve şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek.

Muhtemel 11'ler

Peki Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'inde kim var? Derbi maçında kim oynayacak?

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Tadic, Cengiz, Szymanski, Dzeko.

Galatasaray'da sakat oyuncu var mı?

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 9 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi, son 8 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 20 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı.

Bu sezon 2 kez "hat-trick" yapmayı başaran Dzeko, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı Futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.





Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı.

2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son 5 haftada 4 puan kaybetti.

Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe böylelikle 5 maçta kazanabileceği 15 puanın 11'ini toplayabildi.

Derbi maçında oynamayacak Fenerbahçe oyuncuları kim?

Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Ayrıca Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.