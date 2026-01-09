Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değişti

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmanın hava koşulları nedeniyle saatinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Daha önce 20.30 olarak açıklanan mücadele saati, beklenen olumsuz hava şartları ve fırtına uyarısı nedeniyle 18.45’e çekildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."