Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta fikstürleri açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati de belli oldu.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.



Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."