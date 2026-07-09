Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gerçekleştirdiği fikstür çekimiyle yeni sezonun maç takvimi belli oldu. Şampiyonluk yarışına yön vermesi beklenen dev karşılaşmaların tarihleri de netleşirken, futbolseverlerin en çok merak ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı hafta da kesinlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte yeni sezonun maç programı netleşirken, gözler ligin en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Dev derbilerin oynanacağı haftalar netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimiyle birlikte 2026-2027 sezonunun maç takvimi de netleşti.

Şampiyonluk yarışına doğrudan etki etmesi beklenen dev derbinin oynanacağı hafta ve tarih de fikstür çekiminin ardından kesinlik kazandı.

Sezon boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig ekiplerinin oynayacağı tüm karşılaşmaların haftaları belirlenirken, özellikle derbi haftaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Süper Lig'de derbi haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi 9. hafta oynanacak.

Karşılaşma, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki rövanş mücadelesi ise 26. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.