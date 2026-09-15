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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve başlama saati belli oldu. Dev mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yeni tarihi açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir.

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