Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan derbinin tarihi değişebilir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarın Riva'da yapacağı toplantıda derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınması değerlendirilecek.
Süper Lig'in 9’uncu haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın, 25 Ekim Pazar gününe alınma ihtimali bulunuyor.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçın tarihi daha önce 26 Ekim Pazartesi günü olarak açıklanmıştı.
TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda derbinin tarihi değişebilir.
Riva’da yapılacak kritik toplantıda hem milli takımın yeni teknik direktörü hem de derbinin tarihiyle ilgili karar çıkacak.