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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi

Süper Lig'in 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21:30’da oynanacak.

Haber Merkezi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.

Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21:30’da oynanacak.

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