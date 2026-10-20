Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi
Süper Lig'in 9’uncu haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21:30’da oynanacak.
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.
Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21:30’da oynanacak.