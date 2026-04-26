Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 31.haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.
Süper Lig’de nefesler tutuldu. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu randevunun VAR hakemini açıkladı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbide Yasin Kol düdük çalacak.