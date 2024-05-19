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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca oturacak. VAR’da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

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