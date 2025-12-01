  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - Resim : 1

VAR hakemi Ali Şansalan oldu

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi öncesi MHK, VAR hakemini açıkladı. MHK'nin yaptığı paylaşımda, derbinin VAR hakeminin Ali Şansalan olduğu duyuruldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

 

Mini holdinglere dönüşen 'influencer’lar ekonomiyi nasıl değiştiriyor?Mini holdinglere dönüşen 'influencer’lar ekonomiyi nasıl değiştiriyor?Tekno Girişimci

 

Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyorKazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyorŞirket Haberleri

 

Spor
Dev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Dev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım
Çaykur Rizesppor'da İlhan Palut dönemi bitti
Çaykur Rizesppor'da İlhan Palut dönemi bitti
FIFA Arap Kupası'nda bilet rekoru kırıldı
FIFA Arap Kupası'nda bilet rekoru kırıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın İsviçre kadrosu belli oldu
Dev derbiyle zirve belli olacak: Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor
Dev derbiyle zirve belli olacak: Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor