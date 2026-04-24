Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. Derbide en pahalı bilet 55 bin TL olarak belirlendi. En ucuz ve misafir bilet fiyatı ise 2 bin 500 TL oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray Kulübü'nün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, cuma günü saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Premium: 55 bin lira
Delux: 54 bin lira
Lux: 52 bin lira
Klasik: 50 bin lira
1. Kategori: 35 bin lira
2. Kategori: 30 bin lira
3. Kategori: 27 bin 500 lira
4. Kategori: 25 bin lira
5. Kategori: 22 bin 500 lira
6. Kategori: 20 bin lira
7. Kategori: 19 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 750 lira
11. Kategori: 2 bin 500 lira