Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali: Maçın ertelenmesine giden süreçte neler yaşandı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali, Suudi yetkililerin Atatürk'e ambargo koymak istemesi nedeniyle ertelenmişti.

Suudi Arabistan yetkilileri sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ve pankartlarla çıkmak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerine izin vermedi. Bunun üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri sahaya çıkmama kararı aldı.

Hürriyet yazarı Mehmet Aslan maçın ertelenmesine giden beş saatlik süreçte yaşananları anbean yazdı:

* Son dakika taleplerini kabul edemeyiz

Son 15 günden bu yana Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Suudiler arasında görüşmeler hızlanmış ve protokole son hali verilmişti.

Ama iddialara göre, Fenerbahçe 26 Aralık Salı günü, Galatasaray ise 28 Aralık Perşembe günü ısınmak için sahaya Atatürk tişörtü ile çıkacaklarını bildirmişlerdi. Ayrıca sarı kırmızılı takım, “Ne mutlu Türküm diyene”, sarı lacivertliler ise, “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı ile sahaya ayak basacaktı.

Bu istekler TFF tarafından Suudi yetkililere iletildi. Gelen yanıt, “Hayır” oldu; “Sizinle bir protokol yaptık. Bu tür son dakika isteklerine izin vermemiz mümkün değil."

* TFF başkanları olağanüstü toplantıya çağırdı

Başkent Riyad’daki JW Marriot Hotel’de konaklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, önceki gün öğle saatlerinde iki kulübün başkanlarını saat 17.00’de toplantıya çağırdı.

Dursun Özbek 16.40’da otele geldi. Otelin 4. katındaki bir oda toplantı için hazırlanmıştı. Biraz gecikmeyle Ali Koç da toplantıya dahil oldu.

Cuma, Suudi Arabistan’da resmi tatil günüydü. Dolayısıyla Suudi yetkililere ulaşmak da sorun oluyordu.

Sonunda bir telefon hattı kuruldu. İki kulübün başkanına Suudilerin tişört ve pankarta izin vermedikleri bildirildi. Ne yapılacaktı?

Maça çıkmama kararının, son dönemde ilişkilerimizin normalleştiği Suudi Arabistan ile yeni bir diplomatik krize yol açabileceği ihtimali konuşuldu.

* Ali Koç'tan teklif geldi

Karşılaşmanın başlama saatine 2 saat kalmıştı. Kurallara göre, final için takımların 2 saat önceden statta olmaları gerekiyordu.

Saat 19.00 civarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan bir öneri geldi: “Tüm sorumluğu üstlenip, Atatürk tişörtlerini giyerek sahaya çıkalım.”

Ama bunun sonuçlarının ne olacağı konusunda kesin bir öngörü yoktu. Ya Suudi Arabistan polisi bunu engellemeye çalışırsa... Bu seçenek de ortadan kalktı.

* Büyükekşi: Kulüplerimizin yanındayız

Maçın başlamasına çok kısa bir süre kalmış, Türkiye nefesini tutmuş, çıkacak kararı bekliyordu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek’e, “Biz kulüplerimizin alacağı karara saygılıyız. İster sahaya çıkın, isterseniz çıkmayın. Ne karar verirseniz verin, sizin yanındayız” dedi.

Bunun üzerine Koç ve Özbek kendi yönetimleriyle birer toplantı yaptı. Ardından iki kulüp ortak bir kararla Turkcell Süper Kupa maçına çıkmama kararını aldıklarını bildirdiler.

Ali Koç, “Maça çıkmama kararının tüm sorumluluğunu federasyona yükleyemeyiz. Bu kararı ortak bir açıklamayla duyuralım” önerisini getirdi. Sonunda 5 saat süren toplantı ortak bir açıklamayla sona erdi.