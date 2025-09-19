  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı
Takip Et

Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Davinson Sanchez kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Wilfried Singo kendi kalesine, 66. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff. Galatasaray'ın tek golünü de 8. dakikada Yunus Akgün kaydetti. 

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak puanını 3'e yükseltti. Galatasaray ise sıfır puanda kaldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü sahasında Liverpool'u konuk edecek.

 

BMGK'da Gazze tasarısına ABD'den vetoBMGK'da Gazze tasarısına ABD'den vetoDünya

 

 

Trump, mahkemeden Cook'un görevden alınmasına izin vermesini istediTrump, mahkemeden Cook'un görevden alınmasına izin vermesini istediEkonomi

 

Spor
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere TFF'ye geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüşmek üzere TFF'ye geldi
TFF'den, Fenerbahçe'ye cevap
TFF'den, Fenerbahçe'ye cevap
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gideceğini duyurdu
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gidiyor
A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu
A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu
İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde
İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde