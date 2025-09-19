Galatasaray, Frankfurt deplasmanında istediğini alamadı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Davinson Sanchez kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Wilfried Singo kendi kalesine, 66. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff. Galatasaray'ın tek golünü de 8. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak puanını 3'e yükseltti. Galatasaray ise sıfır puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü sahasında Liverpool'u konuk edecek.