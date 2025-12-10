  1. Ekonomim
Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fransa ekibi Monaco'yla karşı karşıya geldi. II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Balogun kaydetti. 

Bu sonucun ardından Monaco puanını 9'a yükseltirken Galatasaray, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele 21 Ocak 2026 tarihinde Rams Park'ta oynanacak.