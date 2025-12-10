Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fransa ekibi Monaco'yla karşı karşıya geldi. II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Balogun kaydetti.
Bu sonucun ardından Monaco puanını 9'a yükseltirken Galatasaray, 9 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele 21 Ocak 2026 tarihinde Rams Park'ta oynanacak.