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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
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Futbolda 2024-2025 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün sona erecek.

Transfer tartışmalarının sürdüğü Galatasaray'da ise Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti.

Cenk Ergün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

 

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