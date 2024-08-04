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Galatasaray, Gabriel Sara’yı açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
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Galatasaray, Gabriel Sara’yı açıkladı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

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