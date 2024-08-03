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Galatasaray, Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı 18 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship'te yeni orta sahasını buldu.

Sarı-kırmızılılar Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği oyuncuyla resmi imzalar atıldı.

Sara bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.

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