Galatasaray, Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı
Galatasaray, Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı 18 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına kadrosuna kattı.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship'te yeni orta sahasını buldu.
Sarı-kırmızılılar Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği oyuncuyla resmi imzalar atıldı.
Sara bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.
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