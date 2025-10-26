Galatasaray geriden geldi, 3 puanı kaptı

Galatasaray, Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.



Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Aslan daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

İlk yarıdan notlar



6. dakikada Juan’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Janderson’un ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası sol tarafında Sallai’nin uzaklaştıramadığı topu alan Efkan, kaleci Uğurcan’dan da sıyrılarak uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada ceza sahasında Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Osimhen, pasını ceza yayındaki Sara’ya aktardı. Sara’nın bu noktadan bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada uzun gönderilen topa Barış Alper hareketlendi. Topun kontrolünü sağlayan Furkan’ın hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci Lis’i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Hakem Oğuzhan Çakır ilk olarak ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerlilik kazandı. 1-1

34. dakikada Sara’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai’nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

42. dakikada yaşanan ikili mücadelede Bokele, Osimhen’e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Goller: Victor Osimhen (dk. 19) (Galatasaray), Efkan Bekiroğlu (dk. 6) (Göztepe)

Kırmızı kart: Malcom Bokele (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray)

İkinci yarıdan notlar

57. dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Osimhen, pasını ceza yayı gerisindeki Icardi’ye aktardı. Icardi’nin yerden sağ köşeye şutunda kaleci Lis uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

59. dakikada sol taraftan Jakobs’un ortasına kale önünde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Sara, savunma arkasına sarkan Osimhen’e pasını aktardı. Osimhen’in bekletmeden dokunuşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada sağ taraftan Sallai’nin ortasında ceza sahasında Yunus, kafayla pasını ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Sara’ya aktardı. Sara’nın bekletmeden uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ taraftan Sara’nın ortasında iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Lis topu çeldi ancak pozisyonun devamında Icardi’nin bekletmeden volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

72. dakikada Juan sağ tarafta Abdülkerim’den kaptığı topu altıpasın gerisindeki Olaitan’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

80. dakikada Sara’nın derinlemesine pasında sağ taraftan çizgiye inen Sane, topu penaltı noktasındaki Yunus’a aktardı. Yunus’un bekletmeden şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 62), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 62), Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 81), Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 46), Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır (Taha Altıkardeş dk. 46), Heliton Tito, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes (Novatus Miroshi dk. 46), Anthony Dennis (İsmail Köybaşı dk. 63), Mohammed Cherni, Efkan Bekiroğlu (Ishola Olaitan dk. 61), Janderson Carvalho (Salem Bouajila dk. 86), Juan Santos

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ahmed Ildız, Ruan Teixeira, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

