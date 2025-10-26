  1. Ekonomim
  3. Galatasaray- Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın VAR hakemi belli açıklandı.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya yönetecek.

Galataasaray- Göztepe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak.

Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak. Galatasaray - Göztepe müsabakasında VAR’da Özgür Yankaya, AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.

