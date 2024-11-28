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Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Hollanda'dan bir puanla döndü
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaştı. 

AFAS Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Az Alkmaar'ın golünü 2. dakikada Mijnans kaydetti. Galatasaray'ın golünü 44. dakikada Koopmeiners (kendi kalesine) attı.

Maçın ikinci yarısında rakibini baskı altına alan Sarı-kırmızılılar, girdiği pozisyonları değerlendiremezken maçın 74. dakikasında Abdülkerim Bardakçı'da kafa vuruşunda direği geçemedi. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında Osimhen'le bulduğu bir gol de ofsayt nedeniyle değer kazanmadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Hollanda ekibi ise 7 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, 12 Aralık'ta deplasmanda Malmö ile kozlarını paylaşacak. Az Alkmaar da aynı gün Ludogorets'e konuk olacak.

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