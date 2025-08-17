  1. Ekonomim
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Mauro Icardi, Fatih Karagümrük maçında golünü atmıştı. Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor: İşte sözleşme detayları
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, aylar sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre almıştı. Deneyimli forvet bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki futbolcuyla TRT Spor'a göre yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

2+1 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.

