Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor: İşte sözleşme detayları
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Mauro Icardi, Fatih Karagümrük maçında golünü atmıştı. Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, aylar sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş ve Fatih Karagümrük maçında süre almıştı. Deneyimli forvet bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.
Öte yandan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki futbolcuyla TRT Spor'a göre yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.
2+1 yıllık yeni sözleşme
Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.