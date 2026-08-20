Galatasaray ikinci transferini açıkladı: Genç yıldız için KAP bildirimi geldi

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Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen açıkladı. 21 yaşındaki Rus futbolcu için KAP bildirimi yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

21 yaşındaki Rus yıldız İstanbul’a geliyor

28 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer 25 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor. Galatasaray daha önce Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. 21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.