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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemik! "Ahlak dersi veremez"

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada VAR ve hakem hatalarına tepki gösterdi. Bu paylaşıma Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Haber Merkezi
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemik! "Ahlak dersi veremez"
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Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"Ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

Galatasaray'ın paylaşımında "VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı. 

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den yanıt: Ahlak dersi veremez

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran, yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan, usülsüz kontratlar yapan, rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren, şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen, sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!" ifadeleri kullanıldı.

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