Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 Ajax kazandı. Maçta Ajax'ın gollerini 23. dakikada Bertrand Traore ile 58. dakikada Kian Fitz Jim attı. Galatasaray'ın tek sayısını 90+4'de Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ilk 8 hedefini gerçekleştiremedi ve ligi 13 puanla 14. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılılar, yoluna daha önceden garantilediği son 16 turu play-off etabında devam edecek.

Rakip ya Az Alkmaar ya da Midtyjlland

Avrupa Ligi'nin kura sistemine göre lig etabını 14.sırada bitiren takım, 19 ve 20. sıradakilerle eşleşiyor.

Bu durumda Galatasaray'ın rakibi ya ligi 19. sırada bitiren Az Alkmaar ya da 20. sırada tamamlayan Midtyjlland olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde bugün yapılacak.