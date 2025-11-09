  1. Ekonomim
  3. Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'de aldı
Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'de aldı

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Karşılaşmanın golü Kocaelispor’dan Dan Agyei’den geldi.

Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'de aldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

