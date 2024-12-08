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  3. Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız
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Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız

Galatasaray, Sivasspor maçının son anlarında Rey Manaj’ın, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı harekete kart verilmemesine tepki göstererek, "Yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
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Galatasaray: İnsanlığa sığmayan faulün ardından VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız
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Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; iyiler daima kazanır!" denildi.

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