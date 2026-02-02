  1. Ekonomim
Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasını Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

