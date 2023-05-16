Galatasaray, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor’un konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş’ın beşer puan önünde lider giren Galatasaray, bu galibiyetle son dört haftaya girilirken avantajını korudu.

Galatasaray’da Milot Rashica’nın vuruşunda direk gole izin vermezken, Mauro Icardi’nin kaydettiği ikinci gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan lider Galatasaray böylece puanını 76’ya yükseltirken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan İstanbulspor 35 puanda kaldı.