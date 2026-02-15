  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı
Takip Et

Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı

Galatasaray-Juventus maçında düdük, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie’de olacak. Deneyimli hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Galatasaray’ın Monaco’ya 1-0 yenildiği karşılaşmayı da yönetmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı
Takip Et

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.

Kritik mücadelede düdük çalacak olan Hollandalı hakem, daha önce de sarı-kırmızılıların bir Avrupa maçında görev almıştı.

Makkelie, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6'ncı haftasında oynanan ve Monaco’nun Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da orta hakem olarak görev yapmıştı.

Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli olduBaşakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli olduSpor