Galatasaray-Juventus maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.

Kritik mücadelede düdük çalacak olan Hollandalı hakem, daha önce de sarı-kırmızılıların bir Avrupa maçında görev almıştı.

Makkelie, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6'ncı haftasında oynanan ve Monaco’nun Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da orta hakem olarak görev yapmıştı.