Galatasaray, Juventus'u 5 golle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 5-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ile 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini 16 ve 32. dakikalarda Teum Koopmeiners attı.

Juventus'ta 68. dakikada Juan Cabal ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray tur için önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te İtalya'da oynanacak.