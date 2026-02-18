Galatasaray Juventus'u devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum

  1. Ekonomim
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off'unda Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım geriye düştüğü maçta İtalyan ekibini 5-2 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

Galatasaray'a Juventus karşısında galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu eşleşmenin rövanşını 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında son durum

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1. İngiltere - 111.797

2. İtalya - 96.446

3. İspanya - 90.484

4. Almanya - 87.331

5. Fransa - 78.927

6. Portekiz - 69.266

7. Hollanda - 66.595

8. Belçika - 60.850

9. Türkiye - 49.475

10. Çekya - 47.225

11. Yunanistan - 46.312

12. Polonya - 44.625

