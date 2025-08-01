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Galatasaray, kadro değeri 300 milyon Euro'yu aşan ilk Türk kulübü oldu

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’i transfer ederek Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Galatasaray, kadro değeri 300 milyon Euro'yu aşan ilk Türk kulübü oldu
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Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferin ardından kadro değerini 300 milyon euro seviyesinin üzerine taşıdı.

Transferle birlikte gelen tarihi seviye

Transfermarkt'ın haberine göre Galatasaray, Osimhen transferi öncesinde 249 milyon euro olan kadro değerini 319 milyon euroya çıkardı. Bu yükseliş, Galatasaray’ı Türk futbol tarihinde 300 milyon euro barajını aşan ilk takım konumuna getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni kadro seviyesi

Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde Milan Škriniar ve Nélson Semedo gibi dikkat çeken oyuncuları kadrosuna kattı. Bu hamlelerle sarı-lacivertli ekibin kadro değeri 268 milyon euroya ulaştı ve kulüp tarihinde ulaşılan en yüksek seviyeye çıktı.

Beşiktaş kendi rekorunu kırdı

Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle kadro değerini 176 milyon Euroya yükseltti. Bu değer, siyah-beyazlı kulübün şimdiye kadar ulaştığı en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

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