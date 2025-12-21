Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

  1. Ekonomim
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Ceyhun Sesigüzel de AVAR’da görev yapacak.

