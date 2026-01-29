Galatasaray - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre Pazar günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak maçı Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe’nin bu maçta Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Ayberk Demirbaş görev üstlenecek.

1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray ile Kayserispor 20.00’de başlayacak.