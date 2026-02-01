Galatasaray Kayserispor'u hatasız geçti

Galatasaray'ın golleri 7. dakikada Opoku, 25. dakikada penaltıdan Victor Osimhen, 60. dakikada Gabriel Sara ve 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'den geldi.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü kez yenilen Kayserispor ise 15 puanla 17. basamakta yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

İlk yarıdan notlar



7. dakikada Benes’in pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Furkan Soyalp’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’da kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün’ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 1-0

16. dakikada Sara’nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Lang’ın pasında sol taraftan hareketlenen Eren Elmalı’nın çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.

25. dakikada Denswil’in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

41. dakikada Lang’ın kullandığı serbest vuruşta Torreira’nın havalandırdığı topa ceza yayı üzerinde Lemina’nın yaptığı röveşata vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İkinci yarıdan notlar

46. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Sara’nın vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt’tan dönen topa Osimhen’in altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel şekilde auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Eren Elmalı’nın yerden içeriye pasında sol çaprazdan Osimhen’in yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit topu kurtardı.

60. dakikada sağ kanattan Osimhen’in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Mendes’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Cardoso’nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağlara gönderdi. VAR’ın uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmed Kutucu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Katongo’nun eline çarptı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0