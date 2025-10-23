  1. Ekonomim
Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin konumu futbolseverlerin odağına yerleşti. Avrupa arenasında heyecan sürerken, bugün Konferans Ligi’nde Samsunspor, Dinamo Kiev karşısında sahaya çıkacak. Aynı zamanda Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, güçlü rakibi Stuttgart deplasmanında puan mücadelesi verecek. İşte Galatasaray – Bodo/Glimt maçının ardından UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye’nin güncel sıralaması ve son puan durumu...

Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ülke puanı sıralaması

1. İngiltere - 98.783
2. İtalya - 87.232
3. İspanya - 81.706
4. Almanya - 77.832
5. Fransa - 70.822
6. Hollanda - 62.700
7. Portekiz - 59.867
8. Belçika - 56.150
9. TÜRKİYE - 45.200
10. Çekya - 41.700
11. Yunanistan - 38.313
12. Norveç - 37.588
13. Polonya - 37.375

Diğer yandan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart karşısında, Konferans Ligi'nde de Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında puan arayacak.

