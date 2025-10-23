Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ülke puanı sıralaması

1. İngiltere - 98.783

2. İtalya - 87.232

3. İspanya - 81.706

4. Almanya - 77.832

5. Fransa - 70.822

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.867

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700

11. Yunanistan - 38.313

12. Norveç - 37.588

13. Polonya - 37.375

Diğer yandan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart karşısında, Konferans Ligi'nde de Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında puan arayacak.